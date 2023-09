Trovato un corpo senza vita nel mare di Capri, nel golfo di Napoli. Il cadavere di un uomo con una profonda ferita alla testa è stato recuperato dalla Guardia Costiera nella baia di Marina Piccola.

Capri, trovato corpo di un uomo con una profonda ferita alla testa

Gli uomini della Guardia Costiera sono intervenuti dopo la segnalazione di un corpo che galleggiava a largo della grotta dell’arsenale, alle pendici di Via Krupp.

Le operazioni sono tuttora in corso e non si conosce ancora l’identità della persona annegata, né le cause della morte, che vengono allo stato ricondotte a un incidente o a un suicidio. Non si esclude però neanche l’ipotesi delittuosa.