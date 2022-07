Colazione “salata” per un gruppo di turisti in vacanza a Capri. Al bar Piazzetta la comitiva ha consumato 6 cornetti (tre al cioccolato, uno alla crema e due vuoti), 3 caffè, un cappuccino e due latte macchiato. Per un totale di 78 euro.

Capri, conto alle stelle in noto bar: clienti pagano 78 euro per caffè e cappuccio

Un costo giudicato eccessivo dall’utente che ha pubblicato un video su Tiktok nel quale mostra lo scontrino emesso dalla caffetteria. “Quei soldi mi bastavano per i caffè di un mese e mezzo”, commenta il ragazzo.

“È Capri! Vuoi andare? Paga”,commenta un’utente. “Ma dai, se andate a Capri si sa che si spende. Poi non vi lamentate”, aggiunge una ragazza. Per alcuni non c’è da stupirsi dal momento che sono risaputi i prezzi nell’isola azzurra. Altri, però, non la pensano allo stesso modo. “Capisco che Capri è un posto turistico ed è cara, ma non si può accettare un cornetto costi 5 euro e un caffè 7 euro”, sottolinea Andrea. “Non è nemmeno uno scontrino fiscale”, fa presente Marta. Qualcun altro, invece, invita l’autore del filmato ad allertare la Guardia di Finanza. Infine c’è chi prova a sdrammatizzare: “Al bar dove vado io, di solito, con 78 euro mi lasciano anche le chiavi del bar”.