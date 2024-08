Terminate le vacanze estive per gran parte degli italiani, oggi segna l’inizio della grande ripartenza dopo la pausa della settimana di Ferragosto. Il weekend appena trascorso ha visto il grande controesodo, con traffico da bollino rosso su strade e autostrade in direzione dei centri urbani. Non solo, il caos del rientro ha riguardato anche le vie del mare, con traghetti pieni di vacanzieri in arrivo dalle isole verso la terraferma e accumuli di ritardi.

Caos rientri, a Ischia porto preso d’assalto: disagi e partenze in ritardo

A Ischia, in particolare, il porto è stato preso d’assalto. Banchine affollate nelle ore di punta e operazioni di sbarco delle vetture che si sono svolte con difficoltà. Un disagio che, inevitabilmente, ha provocato ulteriori ritardi ai collegamenti marittimi. Non tutti i turisti, che avevano programmato la partenza per domenica, sono riusciti ad imbarcarsi rimandando il ritorno a casa per il giorno seguente.

Il turismo

Ritardi e qualche disagio a parte, le isole del Golfo sono state protagoniste di un turismo costante, sebbene la settimana di Ferragosto abbia registrato un’affluenza inferiore rispetto agli anni precedenti. In generale, la Campania si conferma come una delle regioni più scelte dai turisti, inclusi molti vip. Oltre alle isole, i pittoreschi paesaggi di Positano e Amalfi sono stati tra le mete più apprezzate. Il flusso turistico verso la regione non ha attratto solo italiani e campani, ma anche visitatori provenienti da tutto il mondo.