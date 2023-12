Dopo gli incidenti della partita di Serie C tra Casertana e Foggia arrivano i provvedimenti: 5.000 euro di ammenda per le società.

Sia Casertana che Foggia dovranno giocare una partita a porte chiuse. È questa la decisione del giudice sportivo in seguito agli scontri nella partita di Serie C, girone C, tra le due squadre.