La nuova ondata di calore sta per colpire la Campania. In queste ore l’anticiclone africano ha raggiunto il Mezzogiorno, portando di nuovo in alto la colonnina di mercurio.

Campania, weekend col caldo: da domani si toccheranno i 38°

Già da oggi, venerdì 28 giugno, le temperature schizzeranno verso l’alto, con massime superiori ai 30°. Il vero balzo termico però si registrerà a partire da sabato 29 giugno, quando nell’entroterra i valori potranno sfiorare anche i 38°. Qualche grado in meno invece sulle coste.

Il caldo persisterà nella giornata di domenica, 30 giugno. Anche il mese di luglio dovrebbe aprirsi all’insegna delle temperature bollenti. L’anticiclone dovrebbe poi esaurire i suoi effetti verso metà della prossima settimana, quando sono attesi valori più contenuti.