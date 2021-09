È partita ieri la campagna vaccinale per la terza dose in Campania contro il Coronavirus. Sono state 700 le dosi somministrate ai pazienti trapiantati e agli immunodepressi.

Dunque, come disposto dal Ministero della Salute saranno 10 le categorie di persone, considerate fragili, che riceveranno la terza somministrazione del vaccino contro il Coronavirus.

Terza dose: a chi tocca

Si tratta dei trapiantati di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianti di cellule staminali ematopoietiche; pazienti in attesa di trapianto d’organo; pazienti sottoposti a terapie a base di cellule T; pazienti oncologici; pazienti affetti da immunodeficienze primitive; pazienti affetti da immunodeficienze secondarie; pazienti in dialisi e malati di insufficienza renale cronica grave; pazienti con pregressa splenectomia; malati di Aids.

A Napoli pochi vaccini anche dopo estensione green pass

Una partenza molto blanda nella città di Napoli anche dopo l’estensione del green pass, obbligatorio per tutti i lavoratori dal 15 ottobre 2021, si è avuto un aumento delle prenotazioni per ricevere la prima dose e quindi avere accesso al green pass.

“Abbiamo messo in campo l’impegno massimo per l’avvio a Napoli della somministrazione della terza dose. Sono aperti tutti i nostri centri per somministrarla seguendo le condizioni della circolare ministeriale, Ci aspettiamo risultati importanti già questa settimana”.

Così Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1, presenta all’ANSA l’avvio della terza dose di vaccino anti covid a Napoli, partita stamattina secondo la Circolare del Ministero della Salute del 14 settembre. Le dosi vengono somministrate senza prenotazione ai Centri Vaccinali di Mostra d’Oltremare, Fagianeria, Stazione Marittima, sull’Isola di Capri e nei Distretti Sanitari di base.

L’Asl sta anche preparando il via alla somministrazione della terza dose nelle Rsa di Napoli: “aspettiamo la circolare su questo dal ministero – spiega Verdoliva – per queste dosi ma siamo già pronti. Il giorno dopo partiremo, perché abbiamo già provveduto a compilare gli elenchi dei soggetti da vaccinare in base ai tempi di somministrazione della seconda dose, si parte da tutti coloro che l’hanno ricevuta da sei mesi”.

Napoli al momento non registra invece un sensibile aumento delle persone non vaccinate che hanno deciso di accedere alla somministrazione dopo l’obbligatorietà del green pass per lavorare nel pubblico e nel privato dal 15 ottobre: “abbiamo verificato – spiega Verdoliva – i dati di questo ultimo week end e e confrontandoli con il week end precedente non vediamo una reazione, un forte aumento di accessi. Auspichiamo che arrivi nei prossimi giorni”. Al momento sono 3.505.885 i campani che hanno ricevuto le due dosi.