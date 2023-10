Assunzioni in arrivo ai supermercati “Piccolo”. Nel comune di Casapulla, in provincia di Caserta, l’azienda specializzata nella distribuzione alimentare cerca dipendenti da inserire nella nuova sede in via di apertura.

Supermercati “Piccolo”, si cercano dipendenti nella nuova sede di Casapulla

“Entra a far parte di una realtà in crescita in un ambiente lavorativo dinamico e accogliente – si legge nell’annuncio -. Invia la tua candidatura per le posizioni aperte, i curricula saranno valutati in occasione di nuove opportunità di inserimento nel nostro gruppo”.

Sono tre le categorie in cui si ricerca personale: punti vendita, funzioni centrali e funzioni di servizio. Per inviare la propria candidatura, occorre connettersi al sito dell’azienda, nella sezione“Lavora con noi”, e compilare i campi richiesti, allegando il proprio curriculum.