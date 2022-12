Derubano un tabaccaio di una scatola contenente sigarette dal valore di 3mila euro e poi tentano di investirlo. Alle prime luci dell’alba dello scorso 2 dicembre, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare con l’applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di due pregiudicati, entrambi ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di rapina impropria e furto.

Campania, rubano scatolone da 3mila euro nell’auto di un tabaccaio e poi provano a investirlo

E’ il mese di marzo quando il titolare di una tabaccheria, a bordo della sua auto, lungo il raccordo autostradale SA-AV, decide di fermarsi all’Area di Servizio “Baronissi Est” per consumare un caffè. L’uomo non si rende conto di essere seguito. Mentre esce dal bar, nota due individui che, dopo aver mandato in frantumi ii vetro posteriore della sua auto, si impossessano di una scatola di cartone. Si tratta di una partita di tabacchi lavorati esteri, con il sigillo del Monopolio di Stato, dal valore di 3.000,00.

Invano il tentativo della vittima di fermare i due ladri che, al fine di procurarsi la fuga, ingranano la marcia e tentano di investirlo con la propria auto, procurandogli lesioni personali. Le indagini della Polizia Stradale scattano subito. Gli investigatori arrivano a identificare due malviventi. Si tratta di D.Z., 40enne del quartiere di Napoli San Giovanni a Teduccio e N.A. 53enne, del vicino quartiere Barra.

La truffa del Rolex

L’episodio della stazione di servizio dà il la per un’altra indagine. Infatti, a seguito di un monitoraggio di entrambi, gli investigatori risalgono anche alla truffa posta in essere a Venezia, qualche giorno dopo la rapina sull’Area di Servizio, solo da D.Z., circa l’acquisto di un prezioso orologio Rolex modello Daytona Oyster Perpetual del valore di €.35.000. Nello specifico, il 40enne, rispondendo ad una inserzione pubblicata su un noto sito on line di vendite/acquisti, si mostra interessato all’acquisto del prezioso orologio. Concorda quindi con la vittima un incontro nei pressi di un istituto di credito e gli corrisponde un assegno circolare risultato falso ottenendo così in cambio il prezioso orologio.