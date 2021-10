Sono 340 i nuovi positivi su oltre 23mila tamponi processati (23.124, per la precisione) nelle ultime 24 ore in Campania. A renderlo noto è l’Unità di Crisi della regione nel bollettino giornaliero.

Campania, risale il tasso di positività ma cala il numero dei ricoveri

Oggi il tasso di positività si attesta all’1,47%, in lieve aumento rispetto a ieri quando l’indice di positività era all’1,24%.

Ci sono anche tre vittime. Sul fronte dei ricoveri oggi registriamo un calo nelle ultime 24 ore. Attualmente sono 15 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri. Sono invece 173 i posti letto di degenza occupati, 16 in meno rispetto a ieri quando erano 189.

Report vaccinati

Sono 4.216.838 i cittadini campani a cui è stata somministrata la prima dose, di cui 3.690.878 hanno ricevuto la seconda dose. Invece sono 76.547 le persone a cui sono state somministrate la terza dose del vaccino anti-covid. In totale le vaccinazioni eseguite in Campania sono 7.984.263.

“80% cittadini campani immunizzati”

“Vi confermo che abbiamo in Campania l’80% dei nostri concittadini sopra i 12 anni che ha fatto anche la seconda dose e sono immunizzati”, ha detto Vincenzo De Luca, ieri in diretta su Facebook.

“Siamo ad un passo dal superamento dell’epidemia Covid a patto che no vax e no green pass non blocchino tutto”, ha aggiunto nel corso della diretta del venerdì. “Stiamo procedendo alla somministrazione della terza dose e poi dovremo far partire, ma sia già siamo partiti primi in Italia, le vaccinazioni anti influenzali”, ha concluso.