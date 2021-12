Sono 1087 i nuovi positivi su oltre 33mila tamponi processati nelle ultime 24 ore in Campania. A fornire i dati è l’Unità di Crisi regionale nel bollettino giornaliero.

Campania, risale il tasso di positività: oggi oltre mille positivi e 4 decessi

Risale il tasso di positività al 3,21%, più di mezzo punto percentuale in più rispetto a ieri quando l’indice di contagio era al 2,51%.

Ci sono anche 4 vittime: tre sono venute a mancare nelle ultime 48; un’altra persona, invece, è deceduta in precedenza ma registrata ieri.

Calano, anche se di poco, i ricoveri nella Regione: attualmente ci sono 23 pazienti in terapia intensiva, proprio come ieri. Mentre i posti letti di degenza occupati sono 318, tre in meno rispetto a 24 ore fa.

Terza dose

Prosegue la somministrazione della terza dose in Campania. I centri vaccinali tornano di nuovo ad affollarsi, proprio come in estate. La scadenza ridotta a 5 mesi, l’arrivo del nuovo supergreen pass e la diffusione della variante Omicron hanno spinto migliaia di cittadini a mettersi in fila per sottoporsi al vaccino.

Intanto, De Luca punta sulla realizzazione di hub vaccinali dedicati ai bambini. “La mia idea, comunque, è quella di realizzare dei centri vaccinali per i bambini e dedicati ai bambini – ha sottolineato il governatore – ed è anche quella di impegnare fino in fondo i pediatri di libera scelta e di famiglia”.