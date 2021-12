Quasi 5mila contagi in Campania. Sono infatti risultati positivi 4.837 tamponi su 77.269 test processati ieri nella Regione. A fornire i dati è l’Unità di Crisi regionale nel bollettino giornaliero.

Campania, quasi 5mila contagi e 9 morti: in aumento i ricoveri

L’incidenza risale raggiungendo il 6,25% rispetto al 5,93% di ieri. Ci sono anche 9 vittime: 6 sono decedute nelle ultime 48 ore; gli altri 3, invece, sono morte in precedenza ma registrate solo ieri.

In aumento anche i posti letto di degenza ordinaria: oggi sono 495, 38 in più rispetto a due giorni fa. Al momento ci sono 31 pazienti in terapia intensiva, uno in meno rispetto a 48 ore fa.

De Luca: “Responsabilità a Natale”

“Cerchiamo di vivere questo Natale veramente in maniera responsabile. Guai a noi se in questa settimana fra Natale e Capodanno perdiamo la testa. Cerchiamo di rimanere a casa quanto più possibile. Cerchiamo di essere misurati e di non perdere la testa – aveva affermato il presidente della Regione Campania oggi nel corso di una diretta Facebook – è un’occasione anche per riscoprire valori profondi, valori familiari. Approfittiamo di questi momenti anche di raccoglimento familiare per ritrovare affetti, valori, per liberarci di qualche scoria che tutti quanti ci portiamo appresso, di qualche elemento di aggressività, approfittiamone per ridiventare più umani”.