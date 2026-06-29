Campania, la Protezione Civile: “Allerta meteo dalle 12 su tutto il territorio”

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo di colore giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi 29 giugno, su tutto il territorio. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento della acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

La morsa del caldo durerà anche nei prossimi giorni, con punte massime di 35/36 gradi anche nella giornata di martedì 30 giugno. Soltanto tra giovedì e venerdì si prevede un abbassamento delle temperature con possibili precipitazioni.