Un pacchetto vacanza per quattro persone ad un prezzo stracciato si è rivelato una trappola per quattro giovani di Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

Campania. Prenotano vacanza da sogno a prezzo scontato: ma è una truffa

L’indagato, con abili stratagemmi, aveva proposto in rete un allettante pacchetto vacanze in una rinomata località, al costo di 2.250 euro, ritenuto vantaggioso dalle vittime che, previo contatti online, ma ignari del raggiro in atto, versavano sul conto corrente loro segnalato l’acconto di 1400 euro. Solo successivamente si rendevano conto di essere stati vittime di una truffa.

L’annuncio era stato pubblicato su Instagram. Quando si sono resi conto di essere stati truffati, hanno presentato denuncia al locale Commissariato della Polizia di Stato. Le indagini hanno consentito di risalire al truffatore, un 26enne di Roma, che è stato denunciato alla Procura di Benevento.