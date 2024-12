Campania, ondata di gelo in arrivo: possibili nevicate anche a bassa quota

Ondata di freddo in arrivo per i giorni di Natale in Campania. Si prevede un calo ulteriore delle temperature, sia minime che massime, con possibili nevicate anche a bassa quota.

Campania, ondata di gelo in arrivo per Natale: possibili nevicate a bassa quota

Il termometro scenderà a 0 gradi in molte città del Sannio, dell’Irpinia e dell’alto Casertano. La giornata della Vigilia, 24 dicembre, sarà caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose su gran parte della regione. A Napoli, le temperature oscilleranno tra una minima di 6°C e una massima di 10°C. A Benevento, sono previste piogge occasionali, con temperature comprese tra 5°C e 7°C. È stato emesso un allarme arancione per neve e ghiaccio, valido dalle 1:00 alle 23:59, con nevicate attese oltre i 200/300 metri nell’Appennino. Inoltre, persiste un allarme arancione per vento fino alle 0:59, seguito da un allarme giallo per vento fino alle 23:59.

Natale e Santo Stefano

Il giorno di Natale vedrà un’alternanza di nuvole e sole e un ulteriore abbassamento delle temperature. A Napoli, le temperature varieranno tra una minima di 4/5°C e una massima di 11°C. A bassa quota, sia nel Sannio che in Irpinia, possibile nevicate. Le condizioni meteorologiche saranno instabili al Centro-Sud. Per Santo Stefano, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche. A Napoli, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature che oscilleranno tra una minima di 5°C e una massima di 13°C. È previsto un aumento della pressione atmosferica, che dovrebbe portare tempo stabile e soleggiato in gran parte della regione.