Da tre giorni i familiari non riuscivano a mettersi in contatto con lei, stamane l’amara scoperta: la donna era morta. E’ accaduto a Marina di Camerota, in provincia di Salerno. Vittima una donna di 70 anni il cui corpo senza vita è stato ritrovato nella sua abitazione, in via Lamanna, nel centro storico cittadino.

Camerota, morta in casa da 3 giorni

Secondo i primi accertamenti medico-legali, la morte sarebbe stata causata da un malore. La donna viveva da sola e da circa tre giorni i suoi familiari, che vivono fuori, non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Varie telefonate, messaggi ma nessuna risposta. Così è scattato l’allarme nei familiari che hanno allertato le forze dell’ordine per chiedere un intervento immediato visto il passare dei giorni senza alcuna risposta da parte della donna.

I carabinieri hanno sfondato la porta di casa e hanno trovato il cadavere della donna a terra nel bagno. Un malore dunque che potrebbe esserle risultato fatale e stando da sola nessuno ha potuto prestarle soccorso né allertare il 118. La salma della 70enne si trova ora presso la sala mortuaria del locale cimitero in attesa dell’ultimo saluto.