Il rischio che in prossimità delle feste natalizie possa esserci una ripresa di contagi c’è e non va sottovalutato.

De Luca agli studenti: “Mettete la mascherina o Natale lo fate a letto”

A tal proposito il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, durante un’iniziativa all’Accademia di Belle Arti di Napoli, ha rivolto ai giovani la sua preoccupazione: “La mascherina la dovete mettere altrimenti Natale lo fate a letto”. Poi ha continuato: “Non scherzate. Non fate i disinvolti, gli ottimisti. Vi prego. Quando ci sono momenti di assembramento, indossatela. Ho contato solo 6 persone, 6 ‘pellegrini’ che stamattina la indossano”.

Ciò che preoccupa De Luca è quello che sta succedendo attualmente in Cina. A Pechino, infatti, e in altre città cinesi, i contagi sono di nuovo in aumento. Le autorità in diverse città hanno imposto ancora una volta delle restrizioni sociali vista la politica del contagio zero perseguita dal governo di Pechino. In questi giorni la Cina ha superato il suo record: oltre 40.347 casi Covid.

“Quello che succede nell’Estremo Oriente dopo un mese e mezzo arriva da noi”, ha detto De Luca. “Speriamo di non incappare in qualche variante che può creare problemi”. L’intervento di De Luca è stato accolto dagli applausi della platea.

Il bollettino in Campania

In Campania, secondo gli ultimi dati contenuti nel bollettino della Regione, si registrano 3.230 nuovi positivi al Covid, emersi dall’analisi di 18.548 test (tra tamponi molecolari e antigenici rapidi), mentre sono 5 persone le persone morte.