Lutto in Campania per la morte di Antonio Gorga. Il giovane, di soli 29 anni, è deceduto all’uscita di un locale dove aveva trascorso la serata. Il 29enne era originario di Caggiano, un piccolo paesino della provincia di Salerno.

Campania in lutto, Antonio muore improvvisamente all’esterno della discoteca

Secondo una prima ricostruzione, Antonio era in compagnia di alcuni amici. Il gruppo aveva trascorso la serata in una discoteca di Roma. Quando la serata ormai stava per volgere al termine, Antonio, insieme ai suoi compagni, stava abbandonando il locale per rientrare a casa. Proprio lì, all’esterno della discoteca, avrebbe accusato un malore che non gli avrebbe lasciato scampo.

Il giovane, che di professione faceva l’infermiere a Firenze, è morto praticamente sul colpo. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia che chiarirà la causa del decesso. Intanto la tragica notizia ha lasciato sgomenta la comunità di Caggiano che si è stretta attorno ai familiari straziati dalla tragedia. “Ci sono giorni in cui il dolore è così forte che le parole non hanno più voce, scrive il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina a nome della comunità che rappresenta. “La nostra comunità è segnata e travolta da una tragedia troppo grande. Tutti ci stringiamo al dolore della famiglia. Un abbraccio a Tommaso, Mariateresa, Filippo”.