Ha attaccato l’abito talare al chiodo ed è scappato con una parrocchiana. È successo in provincia di Salerno. Lui di Eboli, le di Battipaglia. Tutti i fedeli della comunità locale si erano convinti che il parroco fosse in missione in Africa: in realtà era scappato con la sua morosa in una località sconosciuta.

Campania, fuga d’amore con la parrocchiana: prete scappa

Con l’altare ormai sguarnito e le funzioni religiose sospese, la Curia Arcivescovile, appresa la notizia, ha dovuto correre ai ripari, nominando un sostituito. La fuga d’amore è stata infatti del tutto imprevista e ha lasciato increduli tutti i fedeli, tranne alcuni, che da tempo sospettavano dell’esistenza di una tresca tra il parroco e una donna del paese.

Per guadagnare tempo e fugare i sospetti, il curato aveva chiuso la Parrocchia lasciando un avviso: “Vado in missione in un piccolo villaggio in Africa“. Un annuncio che aveva reso gli abitanti della comunità dell’Alto Sele orgogliosi del proprio prete missionario. Ma, trascorso qualche giorno, l’ipotesi “africana” è presto evaporata e la verità venuta a galla è stata tutt’altra.

Corsa al Lotto

In quei giorni di assenza, nonostante il calendario fitto di appuntamenti per le festività natalizie, messe e liturgie sono rimaste sospese. Poi la Curia, venuta a conoscenza dei fatti, ha fatto ricorso alla nomina di un sostituto per rimpiazzare il fuggitivo. Decisiva, a quanto pare, anche la testimonianza di alcuni fedeli che avevano notato in sagrestia gli atteggiamenti troppo intimi e confidenziali tra il prete e la parrocchiana. In paese, intanto, è caccia ai numeri vincenti al Lotto.