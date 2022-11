Era entrato nella stanza della sorellina della fidanzata, si era seduto sul letto e l’aveva palpeggiata, per poi minacciare di far male alla sorella più grande se avesse proferito parola. In un’altra circostanza l’avrebbe toccata durante un bagno a mare, nelle vacanze estive. A distanza di anni da quell’episodio, arriva finalmente la sentenza per il pedofilo, oggi 39enne, accusato di violenza sessuale.

Campania, violenta la sorellina della fidanzata: condannato a 7 anni di carcere

Il tribunale di Benevento ha condannato l’uomo a sette anni e sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento danni a favore della vittima. A riportare la notizia è Ottopagine.it. Teatro della vicenda è un piccolo comune della Valle Telesina. Il pm, Flavio Felaco, aveva proposto, nel corso della sua requisitoria, una pena di 9 anni, mentre l’avvocato della difesa aveva chiesto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”. Alla fine il giudice ha accolto parzialmente le richiesta del pm e ha condannato l’uomo a una pena leggermente inferiore di quella richiesta.

I fatti

All’epoca dei fatti, l’imputato aveva una relazione sentimentale con la sorella della bimba. Durante una giornata a casa di lei, si sarebbe intrufolato di nascosto nella stanza della bambina, si sarebbe sdraiato sul letto, accanto a lei. Poi, per ottenere il suo silenzio, avrebbe minacciato di fare del male alla sua stessa fidanzata. A quel punto avrebbe iniziato a palpeggiarle le parti intime. Infine, si sarebbe messo sopra di lei e, dopo averle preso una mano, si sarebbe fatto toccare a sua volta.

In un’altra circostanza, durante le vacanze estive a Vasto, con la scusa di darle lezioni di nuoto, con una mano l’avrebbe tenuta a galla, mentre con l’altra l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime spostandole il costumino. La piccola ha poi raccontato tutto ai genitori. La mamma, nel 2013, ha presentato querela di parte ai carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. Da lì l’avvio dell’inchiesta e il rinvio a giudizio per il pedofilo.