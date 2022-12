Tra le tante sorprese in serbo per lui per il giorno del suo matrimonio c’era anche quella, inaspettata, di risultare già sposato, da ben otto anni. È l’incredibile storia che arriva da Salerno e che vede protagonista un 39enne che ha scoperto di essere bigamo, proprio quando stava per pronunciare il fatidico “sì” al Comune.

Campania, è già sposato ma lo scopre soltanto il giorno delle nozze

Stando agli atti, l’uomo sarebbe convolato a nozze con una giovane donna di Santo Domingo. Il 39enne, dichiarandosi ignaro di tutto, ha denunciato la falsità dell’atto di matrimonio ma, essendo passati 8 anni dalle nozze, il reato è prescritto. E dunque il Tribunale Civile di Salerno ha respinto l’istanza di annullamento. E il matrimonio è stato rinviato a data da destinarsi.

Pochi giorni fa un uomo di 45 anni di Scafati, in provincia di Salerno, è stato assolto dall’accusa di bigamia. Il 45enne era finito sotto processo per un doppio matrimonio, per il quale la Procura aveva chiesto 8 mesi di reclusione.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era convolato a nozze con una donna bulgara, dopo averne sposata un’altra dalla quale non aveva mai divorziato. Dopo aver spedito la documentazione dalla Bulgaria in Italia, si è scoperto che il 45enne era già coniugato. Si era sposato a Pompei, ma senza poi aver definito il divorzio, concretizzato solo tempo dopo. La Procura, dopo aver ricevuto una segnalazione all’Avvocatura dello Stato, aveva chiesto e ottenuto per l’uomo il processo con l’accusa di bigamia. Durante il processo, l’imputato è stato assolto.