“I contagi sono in risalita, dobbiamo continuare a tenere la mascherina”. Sono state queste le parole del governatore Vincenzo De Luca nella sua abituale diretta del venerdì. “Vi prego di essere attenti perché ci possono essere varianti o ripresa di contagiosità anche di varianti vecchie che ci impongono di essere prudenti”.

Campania, De Luca in diretta

“Stiamo seguendo con attenzione quello che sta succedendo in Gran Bretagna che di solito anticipa di 2-3 settimane quello che succede in Europa – dice – stiamo registrando una ripresa dei contagi in Gran Bretagna e in Israele. I nostri esperti ci dicono che c’è una ripresa della contagiosità della variante Delta e che il contagio arriva anche con tre dosi in media dopo cinque mesi dalla terza dose”.

Situazione in Ucraina? Scenario tipo vietnamita

Il governatore poi ha fatto anche un passaggio su quanto sta accadendo in questi giorni in Ucraina. “Ho la sensazione che si vada verso uno scenario di tipo vietnamita con una espansione di fenomeni di guerriglia e una drastica penalizzazione della popolazione civile. Questa dovrebbe essere la priorità, avere un cessate il fuoco per avere l’evacuazione e anche la salvezza della popolazione civile. Ho la sensazione che non ci siano più i margini per avere una trattativa diplomatica a breve – aggiunge – la Russia non si fermerà prima di aver raggiunto qualche obiettivo e credo che l’obiettivo sia occupare la fascia meridionale, chiudere l’Ucraina rispetto al mare”.

Infine De Luca ribadisce la sua “solidarietà a Biagio Chiariello” il comandante dei vigili urbani di Arzano (Napoli) “destinatario di una intimidazione vergognosa”. “Abbiamo dato la disponibilità, come Regione, a finanziare l’impianto di videosorveglianza della caserma della polizia municipale e del Comune di Arzano. Daremo una mano per fare in modo che nessuno si permetta con parole né con atti di mettere in campo intimidazioni rispetto a chi fa il proprio dovere“.