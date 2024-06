Il caldo asfissiante che ha tenuto il Sud prigioniero delle alte temperature ha le ore contate. Da domani, 22 giugno, la colonnina di mercurio precipiterà.

Campania, caldo africano con le ore contate: da domani calano le temperature

L’anticiclone africano ribattezzato Minosse che ha portato la prima ondata di caldo estivo sull’Italia e il Centro-Sud sta per abbandonare le nostre latitudini. A breve correnti più fresche provenienti da Occidente faranno irruzione in Italia, portando un decisivo calo delle massime e delle minime.

Già da sabato 22 giugno i valori crolleranno di 5/6 gradi e si abbasserà anche il tasso di umidità. Il termometro non supererà i 31/32 gradi su gran parte della Regione. Domenica 23 giugno ci sarà un ulteriore miglioramento del quadro meteorologico: le massime scenderanno sotto i 30 gradi, in linea con i valori medi stagionali. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato con possibili rannuvolamenti previsti per domenica pomeriggio.