Sono 591 i nuovi positivi di oggi su oltre 14mila tamponi processati. Lo rende noto l’Unità di Crisi nell’ultimo bollettino di oggi 22 novembre 2021.

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice l’ormai tradizionale frenata dei tamponi domenicale. In percentuale, significa che è positivo il 4,12% dei test, più di un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 2,90%.

7 nuovi decessi

Altri sette i decessi, di cui 4 nelle ultime 48 ore e altri 3 deceduti in precedenza ma registrati soltanto nel nuovo bollettino ieri.

Stabili i ricoveri in ospedale: sono 313 in totale le persone nei reparti Covid degli ospedali della Campania, di cui 24 in terapia intensiva ed altri 289 nei reparti di degenza ordinaria.

Il bollettino di oggi