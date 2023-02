Dopo la maxi vincita al Superenalotto, la città di Atripalda, in provincia di Avellino, è ancora baciata dalla fortuna. Una donna di 50 anni, di origine ucraina, ha acquistato l’ultimo biglietto disponibile all’interno di una tabaccheria ed ha vinto 500mila euro.

Campania, badante ucraina acquista ultimo Gratta&Vinci disponibile e vince 500mila euro

Come riporta l’Ansa, la donna, da anni residente nel capoluogo irpino, è molto nota in città per la sua professione di badante. Con soli 5 euro ha acquistato l’ultimo tagliando disponibile del gioco “Doppia Sfida” presso il tabacchi di Antonio Noviello nella centralissima via Tagliamento mentre il titolare si stava preparando a calare la saracinesca.

La donna ha “grattato” il biglietto davanti al titolare ed ad alcuni passanti scoprendo di aver vinto la somma di mezzo milione di euro. Nella stessa ricevitoria erano stati vinti 240 mila euro puntando due euro al Lotto sulla quaterna della ruota di Napoli.