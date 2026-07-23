Campania: approvata in Commissione Sanità la proposta di legge sull’assistenza sanitaria di base ai senza fissa dimora

La commissione Sanità della Regione Campania, presieduta dalla consigliera Loredana Raia, ha approvato all’unanimità la proposta di legge per l’iscrizione delle persone senza fissa dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali regionali.

“Una legge semplice, nel senso più bello della parola, di cui sono, con orgoglio, il primo firmatario: chi non ha una casa non può perdere anche il diritto alle cure”. Così dichiara il consigliere del Partito Democratico Franco Picarone. “I cittadini campani senza dimora potranno scegliere il proprio medico di base e accedere ai Livelli Essenziali di Assistenza, come ogni altro cittadino. La fragilità non è una colpa, e nessun diritto può essere negato a chi si trova in difficoltà. Quello alla salute è un di diritto elementare che diventa oggi una conquista di civiltà anche per la Campania”.

“In Italia chi rimane senza residenza, in automatico perde anche il diritto al medico di base: negare un diritto fondamentale, quello alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione che al contrario garantisce le cure gratuite agli indigenti, necessitava di un intervento mirato, non più rinviabile.

La proposta di Legge approvata oggi in commissione, dunque, colmerà un gap legislativo inaccettabile” commenta la presidente Raia. “I principi di eguaglianza e di universalità costituiscono presupposti inderogabili per assicurare coesione sociale e per contrastare le disuguaglianze derivanti dalle condizioni socioeconomiche di ogni cittadino” conclude.