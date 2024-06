Sarà la prima ondata di caldo anomalo dell’estate 2024 in Campania e al Sud. L’anticiclone africano Minosse sta per approdare in Italia e porterà con sé temperature bollenti.

Campania, allarme caldo per l’arrivo di Minosse: in settimana previsti 40 gradi

I valori saranno superiori di circa 8-10°C oltre le medie climatiche attese. Il Centro-Sud sarà travolto da masse d’aria umida e calda di origine subtropicale si spingeranno dalle aride distese del Sahara verso il Mediterraneo innalzando la colonnina di mercurio oltre i 35 gradi in gran parte delle regioni meridionali.

Si partirà da lunedì 17 giugno con una crescita esponenziale delle massime tra mercoledì e giovedì 20 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40-42% in Campania, così come in Sicilia, in Sardegna e in Calabria. L’anticiclone dovrebbe esauire gradualmente i suoi effetti a partire dal prossimo weekend, tra sabato 22 e domenica 23 giugno.

Ospedali in allerta

Ospedali ed enti territoriali hanno già fatto scattare l’allarme: l’arrivo del caldo anomalo porterà un aumento di collassi cardiocircolatori e maggiori rischi per cardiopatici e diabetici. I medici suggeriscono di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata e di idratarsi ripetutamente con acqua e zuccheri.