Sarebbe stato difficile per un cliente riconoscere un caricabatterie o degli auricolari contraffatti, riportanti il marchio Apple, da quelli originali. Perfino i baschi verdi hanno dovuto eseguire una specifica perizia per constatare le sottili differenze e accertare che quegli accessori, venduti in un negozio a Salerno, erano dei falsi.

Campania, accessori Apple “pezzotti”: noto negozio li vendeva come originali

Grazie all’intervento della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Salerno oltre 300 prodotti, tra alimentatore, cavi usb e cuffiette per il telefono, sono stati sequestrati. Impressionante la somiglianza tra i packaging originali e quelli riprodotti, così come la riproduzione del marchio e del logo erano talmente ben rifiniti da lasciar pensare che fossero stati realizzati dalla casa madre.

Nei guai il titolare dell’esercizio commerciale: nei suoi confronti è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Salerno. Le ipotesi di reato sono quelle di contraffazione e di frode dell’esercizio del commercio.