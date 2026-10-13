Nuova bufera sul fronte della mobilità in Campania.

Per il 2027 è previsto un taglio di 210 milioni di euro destinati al settore dei trasporti regionali, un provvedimento che rischia di penalizzare i servizi di bus, treni e metropolitane per l’utenza quotidiana.

Trasporti in Campania, previsto un taglio di 210 milioni di euro: la Regione fa ricorso

La risposta della Regione Campania non si è fatta attendere: è stato ufficializzato il ricorso per bloccare i tagli e salvaguardare i finanziamenti necessari per la tenuta del sistema di trasporto pubblico locale. L’evoluzione del contenzioso determinerà l’effettivo impatto sui bilanci e sull’offerta dei servizi nei prossimi anni.