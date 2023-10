Nuovo colpo alla camorra giuglianese. La DIA di Napoli ha posto sotto sequestro beni per un valore di circa un milione di euro all’ex reggente del clan Mallardo.

Camorra, sequestrati beni per un milione di euro all’ex reggente del clan Mallardo

Il sequestro dei beni è stato effettuato su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e del direttore della DIA, con il decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli. Tra i beni sequestrati ci sono una società attiva nel settore delle scommesse e lotterie, tre rapporti finanziari, due villette e un’autovettura.

L’uomo, già condannato a 30 anni di carcere per omicidio, avrebbe assunto la reggenza del clan negli anni passati quando i capi storici erano stati arrestati ed era in corso la faida interna con l’ala scissionista di via Montessori (Palazzine Ina Casa). Questo gli ha conferito poteri decisionali e direttivi all’interno del clan. L’indagato gestiva personalmente la cassa della cosca.