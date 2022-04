Sequestrati beni per un valore di 6 milioni e 300mila euro a due soggetti riconducibili al clan Moccia di Afragola. Due decreti di sequestro sono stati emessi dal Tribunale di Napoli nei confronti di Antonio Lucci, classe ’65, e Giorgio Tranchino, classe ’82.

Antonio Lucci (detto Tonino o ‘pazz), attualmente in regime di detenzione domiciliare, è un pluripregiudicato per reati associativi comuni, lotto clandestino e violazioni in materia di armi, nonché per essersi distinto a capo di un gruppo criminale con origine nel quartiere cittadino di Secondigliano, ma inserito nella storica e potente organizzazione camorristica denominata clan Moccia. Per conto della cosca afragolese (è un cugino dei fratelli capiclan) si è reso responsabile di usura, estorsione e corruzione delle aste giudiziarie nei comuni di Frattamaggiore, Casoria e Afragola.

Figura di spicco del clan Moccia è anche Giorgio Tranchino, genero di Antonio Lucci, pregiudicato per associazione per delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Sottoposto al regime della detenzione domiciliare, è considerato dagli inquirenti il luogotenente della cosca a Casoria. In particolare, in ragione anche del vincolo di parentela con il suocero, Tranchino era deputato ad assolvere alla delicata funzione di intermediario tra il gruppo dirigente e le diverse articolazioni territoriali del sodalizio.

I beni sequestrati: l’elenco

Il decreto, emesso dopo il maxi-blitz del 21 aprile che ha portato all’arresto di 52 persone, ha disposto nello specifico il sequestro di un ingente patrimonio da 6 milioni di euro formalmente intestato a stretti congiunti di Lucci risultati meri intestatari fittizi. Si tratta di numerosi immobili, imprese nel settore del parcheggio/autorimessa, auto, moto e rapporti finanziari:

• Terreno di mq. 791 sito in Napoli alla località Mianella, con sovrastante villa su due livelli.

• Abitazione della consistenza di vani otto sita in Napoli alla Traversa III Cupa Capodichino n. 57 piano T.

• Autorimessa della consistenza di 134 mq sita in Napoli alla Traversa IV Cupa Capodichino snc pi. T

• Appartamento della consistenza di vani 5,5 in Casoria (Na), Via F. Petrarca n. 4 – Sc. U – Pi. 2 .

• Appartamento in Napoli alla Calata Capodichino n. 32, Pi. 3 – Int. 11.

• Appartamento della consistenza di vani 3 ed accessori in Napoli alla III Traversa Cupa Capodichino n. 32, Pi. 2 – Int. 5.

• Appartamento in Napoli alla III Traversa Cupa Capodichino n. 32, Pi. 2 – Int. 8, con annessa cantinola pertinenziale al piano T.

• Appartamento della consistenza di vani 5,5 in Napoli, Via Gherardo Marone n. 12, Pi. 1, Sc. C, Int. 1. con connessa cantinola pertinenziale al pi. T.

• Terreno di circa mq 2.500 in Napoli alla via Cupa Capodichino,

• Fabbricato commerciale di mq. 648 con mq. 200 di area scoperta sito in Napoli, Via Cupa Santa Cesaria n. 148.

• Appartamento della consistenza di vani 2,5 in Napoli, III traversa Cupa Capodichino n. 12, Pi. T.

• Appartamento della consistenza di vani 5,5 in Napoli, Strada Comunale Cupa Capodichino n. 1, Pi. T-3.

• Appartamento della consistenza di vani 5,5 in Napoli, via Gherardo Marone sc. D Pi. T-2.

• Appartamento della consistenza di vani 8,5 in Afragola (NA), via Alcide de Gasperi n. 31 Pi. 1.

• Appartamento della consistenza di vani 2 ed accessori in Napoli, III Traversa Cupa Capodichino n. 32 Pi. 2 int. 6

• Totalità delle quote sociali ed intero patrimonio aziendale della Società “GLOBAL TRADING S.R.L.S.” con sede in Napoli alla Cupa Capodichino n. 57.

• Totalità delle quote sociali ed intero patrimonio aziendale della Società “ECONOMY PARKING S.R.L semplificata” con sede in Napoli alla Cupa detta Santa Cesarea n. 148.

• Ditta individuale “LUCAM Autorimessa di Camera Annamaria” con sede in Napoli alla via Cupa Cesarea n. 148.

• Ditta individuale “ECONOMY PARKING di Camera Annamaria” con sede in Napoli alla via Cupa Cesarea n. 148.

• Nr. 2 autovetture tipo MERCEDES Classe A.

• Motociclo tipo YAMAHA T-MAX.

• Nr. 13 rapporti finanziari in essere presso Istituti bancari e Poste Italiane.

Il decreto ha disposto altresì il sequestro di beni da 300mila euro intestati a Tranchino ed alla moglie. Si tratta di:

• Un appartamento della consistenza di vani 5,5 in Napoli alla via Gherardo Marone nr. 9 (già via Comunale Cupa Capodichino).

• Saldi attivi di nr. 06 rapporti finanziari in essere presso Istituti bancari e Poste Italiane.