Calvizzano. Domani primo agosto TeleClubItalia seguirà in diretta televisiva e social a partire dalle ore 21,30 da Calvizzano uno degli appuntamenti più amati nell’area nord di Napoli: il tradizionale “incendio del campanile”, evento innestato nei festeggiamenti in onore di San Giacomo Apostolo patrono della città.

L’evento già previsto per il 25 luglio fu rimandato per il forte vento, condizione meteo avversa per il tipo di spettacolo che quest’anno prevede, come annunciato dal sindaco Giacomo Pirozzi, anche l’introduzione della musica nel suggestivo show.

Domani appuntamento sul canale 77 a partire dalle 21,30.