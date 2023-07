Momenti di paura si sono vissuti in una struttura di accoglienza, situata in Viale della Resistenza, a Calvizzano, in provincia di Napoli. Una lite tra due immigrati è finita nel sangue: un 25enne, di origini egiziane, è stato ferito con un coltello al braccio da un suo connazionale.

Calvizzano, paura in un centro d’accoglienza: accoltellato 25enne

L’episodio, come spiega una nota dei carabinieri, è avvenuto nella tarda serata di ieri, all’interno della Villa Ionia. La dinamica e le motivazioni alla base dell’aggressione sono ancora da ricostruire.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Marano che hanno ascoltato i presenti e avviato le indagini. Occorrerà ricostruire il movente, che sembra riconducibile a motivi personali.