Calvizzano. L’Amministrazione Comunale di Calvizzano sulla scia del successo della passata edizione del “Calvizzano Festival d’Autore” si prepara ad organizzare per la seconda volta la kermesse musicale rivolta ai giovani autori e compositori under 35 di tutto il territorio nazionale, allo scopo di valorizzarne il talento e di dare slancio all’inclinazione musicale degli artisti emergenti.

La rassegna musicale, nasce da un’idea del Sindaco Giacomo Pirozzi e dall’amministrazione comunale, la direzione artistica è affidata ad Ermanno De Simone e Peppe Cavallo, e gode del patrocinio morale ed economico della Città Metropolitana di Napoli che già nella prima edizione ha certificato il valore culturale dell’evento. La kermesse, è parte integrante del progetto: “Calvizzano: un paese sempre in festa da Natale all’Estate” e concorre alla formazione del “Cartellone degli Eventi Metropolitani”.

La partecipazione è gratuita e per accedere alla fase di preselezione basterà inviare una proposta musicale inedita e non pubblicata, attraverso un video – demo, anche amatoriale (ad es. registrato con smartphone) con l’esecuzione del brano con piano e/o chitarra. Sarà garantito, sempre gratuitamente, anche il vitto e l’alloggio a coloro che verranno da altre regioni d’Italia in occasione della finale.

Successivamente la direzione artistica sceglierà 10 brani finalisti che si contenderanno il titolo di vincitore nella serata finale, in programma il giorno 24 giugno 2023 alle ore 21:00 presso la Villa Comunale Calvisia di Calvizzano.

I cantanti saranno valutati da una giuria composta da personalità di spicco del mondo dello spettacolo e giornalisti, il vincitore si aggiudicherà le seguenti premialità:

Registrazione del brano in uno studio professionale con l’ausilio di musicisti, arrangiatore e fonico per il mixing.

Realizzazione di un videoclip a corredo del brano.

Promozione in Radio del suddetto brano inedito

Pubblicazione del brano sulle principali piattaforme digitali.

La serata sarà presentata da Valerio Merola e Mariangela Chianese mentre lo special guest sarà l’artista Enzo Gragnaniello.

Il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi ha descritto l’iniziativa come un unicum: “Calvizzano, ancora una volta, per la seconda edizione consecutiva, valorizza il talento dei giovani che spesso non riescono ad emergere per carenza di opportunità e lo fa attraverso il Calvizzano Festival d’Autore. La kermesse si prefigge l’obiettivo di diventare un appuntamento annuale riconosciuto a livello nazionale e grazie al successo della passata edizione stiamo ricevendo tantissimi richieste di partecipazione ancor prima dell’avvio delle selezioni, cosa che ci consente di attestare la bontà del prodotto realizzato. Si tratta di un’occasione unica, visti i premi messi in palio, per dare una chance concreta a coloro che amano la musica e vorrebbero diventasse la propria professione. Invitiamo tutti alla partecipazione.”

La kermesse impegnerà tante professionalità, legate in un modo o nell’altro al mondo della musica: artisti, band musicali, musicisti, tecnici, addetti alla sicurezza, assistenti, scenografi.

