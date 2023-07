Rimandati a data da destinarsi i solenni festeggiamenti in onore di San Giacomo Apostolo, patrono della città di Calvizzano, per avverse condizioni meteorologiche. A causa del forte vento è stato deciso di slittare gli appuntamenti in programma per oggi, soprattutto il tradizionale “incendio del Campanile”.

Calvizzano, festa in onore di San Giacomo rimandata per avverse condizioni meteorologiche

Alle 19 e 30 era infatti prevista la consueta processione presso la parrocchia di San Giacomo Apostolo. Poi alle 20 di nuovo in chiesa per la santa messa. Alle 21, invece, l’evento più atteso dai calvizzanesi: il suggestivo spettacolo pirotecnico “Incendio del Campanile”. Che, però, è stato rimandato.

“Con grande rammarico siamo costretti ad annunciarvi il rinvio dello spettacolo piromusicale della simulazione dell’incendio del Campanile e della processione, in occasione dei festeggiamenti dedicati al nostro Santo Patrono San Giacomo Apostolo – ha fatto sapere il sindaco Giacomo Pirozzi in un post su Facebook -. Vi comunicheremo nelle prossime ore la nuova data”.