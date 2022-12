Una raccolta di 12 scatti degli Instagrammers più noti della Campania. Un calendario con le foto più belle dei luoghi simbolo della nostra regione. Tutto il ricavato donato in beneficenza alla Caritas. Tornano il calendario e la mostra fotografica organizzate e sponsorizzate da Teleclubitalia e The Club Factory e a cura del fotografo Andrea Matacena.

L’iniziativa, nata lo scorso anno, sarà replicata anche per il 2023. L’inaugurazione della mostra fotografica e la visione del calendario di beneficenza si terranno l’8 dicembre alle ore 11 presso lo Chalet del centro di Giugliano, dove l’esposizione sarà visibile fino al 9 gennaio.

Il calendario sarà possibile averlo con una offerta di 10 euro e l’intero ricavato sarà donato in beneficenza alla Caritas che con tali fondi provvederà a organizzare iniziative a favore dell’infanzia.

La novità di quest’anno è che sono state scelte 12 immagini di ben 12 fotografi, noti per aver realizzato scatti che hanno fatto il giro del web, da Napoli a Procida passando per i Campi flegrei. Nel corso di questo mese ci saranno iniziative, che saranno comunicate attraverso le pagine social di Teleclubitalia, in cui sarà possibile acquistare il calendario oltre che tutti i giorni allo Chalet del centro di Giugliano.

“Abbiamo deciso di replicare l’iniziativa dello scorso anno ma stavolta abbiamo un obiettivo ancora più ambizioso, quello di aiutare in maniera importante la nostra Caritas diocesana che in questi tempi di crisi si è vista giungere numerose richieste di aiuto e sostegno – commenta l’editore di Teleclubitalia e ideatore dell’iniziativa, Giovanni Francesco Russo -. Nel nostro piccolo proviamo a fare la nostra parte attraverso un’iniziativa di valore culturale, sociale e che quest’anno mette insieme tante forze giovani, tanti giovani fotografi che hanno saputo mostrare il meglio della nostra terra. Quello che proviamo a fare quotidianamente anche con la nostra emittente Teleclubitalia e l’agenzia di comunicazione The Club Factory”.