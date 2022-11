Calci, schiaffi, violenze verbali in una Rsa di Cervinara, in provincia di Avellino. Un vero e proprio incubo per una donna anziana, affetta da disabilità, conclusosi con l’arresto di una 54enne operatrice socio-sanitaria di Santa Maria a Vico, in servizio presso la struttura irpina.

Calci e schiaffi a disabile in una Rsa: operatrice arrestata e due sospese

Le indagini sono scattate subito dopo una segnalazione giunta ai Carabinieri. La Procura di Avellino aveva infatti fatto installare di nascosto alcune telecamere in una stanza, quella della vittima, che hanno documentato i trattamenti umilianti cui era sottoposta l’ospite.

Coinvolti nelle indagini, un’altra operatrice di 32 anni, originaria di Cervino (Caserta) che è stata interdetta per dieci mesi dal servizio insieme ad una 51enne dipendente della struttura residente a San Martino Valle Caudina (Avellino). La 54enne invece è stata raggiunta da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, firmata dal Gip del Tribunale di Avellino su richiesta del Procuratore capo, Domenico Airoma.

Gli inquirenti stanno valutando altri filmati registrati dalle telecamere per accertare eventuali e ulteriori responsabilità dei tre indagati che devono rispondere di maltrattamenti e abbandono di persone incapaci.