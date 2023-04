Scarcerazione a sorpresa per Vincenzo Di Paola, ras del parco verde di Caivano. Il gip Battinieri ha infatti pienamente accolto la linea difensiva presentata dal suo avvocato difensore, stabilendo che i termini di custodia cautelare fossero ormai decorsi.

Caivano, torna libero il ras del Parco Verde Vincenzo Di Paola

Di Paola, 42enne, aveva a suo carico due procedimenti penali. La scadenza è stata dichiarata per effetto della «contestazione a catena» con la precedente ordinanza con la quale era stata applicata al presunto narcotrafficante la custodia cautelare in carcere per un procedimento connesso.

Il pm, dal canto suo, aveva sostenuto che si trattassero di due procedimenti diversi e non connessi e per i quali dunque non potesse entrare in funzione la retrodatazione.

La tesi del pm però è stata respinta dal giudice. Di Paola, secondo le ultime informative delle forze dell’ordine, viene indicato come uno dei gestori delle piazze ai diretti ordini del ras Massimo Gallo ‘o chiatt, ras con cui è stato arrestato lo scorso marzo a seguito di una lunga inchiesta che aveva portato alla scoperta di una filiera della droga che andava dalla Calabria al parco Verde di Caivano, passando per piazze di spaccio di Maddaloni, del centro storico e delle palazzine popolari, ma anche di Caserta, San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico.

I soldi della droga sarebbero stati poi reinvestiti da parte di Gallo in un’attività apparentemente lecita: una società per il noleggio e la vendita di auto, anche di lusso. Di Paola, lo scorso novembre, era stato poi già condannato in primo grado a vent’anni, ottenendo in appello uno sconto di pena di ben nove anni e la derubricazione del reato ad esso contestato da promotore a partecipe del gruppo Gallo.