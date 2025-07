Drammatico incidente questa mattina, intorno alle ore 6, sulla strada ex Sannitica, proprio all’altezza dell’ingresso della zona industriale Asi di Caivano. Un motociclista ha perso la vita in seguito a un violento impatto con un’utilitaria, rimasta semidistrutta nell’urto. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per il centauro non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo. La vittima è Aniello Savarese, 45 anni, residente a Maddaloni.

Caivano, incidente sulla ex Sannitica: ci sarebbe una vittima dopo scontro moto-auto

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, potrebbe esserci stato anche un terzo veicolo coinvolto nella collisione. Non si esclude la presenza di altri feriti. L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico, soprattutto nelle ore di punta, bloccando a lungo la circolazione lungo l’importante arteria stradale. Notevoli i disagi per gli operai e i pendolari diretti verso gli stabilimenti della zona industriale. Le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Restano da chiarire le cause che hanno portato alla tragedia.

Foto: archivio