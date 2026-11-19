Dopo 45 anni tornano disponibili a Caivano i fondi stanziati all’indomani del terremoto dell’Irpinia e mai utilizzati: oltre 5 milioni di euro che erano bloccati dal 1981.Queste risorse verrano erogate per la riqualificazione del Parco Verde. In aggiunta a questo, grazie alla collaborazione del Commissario Ciciliano,verranno stanziati ulteriori fondi presi dal piano d’azione del Decreto Caivano, portando l’investimento complessivo o a 17 milioni di euro.

Soldi che verrano impiegati per riparare ascensori, fare manutenzione della rete fognaria e risanare la rete viaria. Un intervento che nasce dalla volontà dell’amministrazione di percorrere una strada concreta e immediatamente percorribile, rispetto alle tante ipotesi e ai progetti annunciati negli anni ma mai tradotti in realtà. Una scelta dettata anche dall’urgenza di dare risposte e attende da tempo interventi capaci di migliorare le proprie condizioni di vita.

Per i residenti, infatti, non c’è più tempo da perdere: la priorità è avviare i lavori e trasformare le risorse disponibili in lavori tangibili.”Finalmente potremo ridare dignità e diritto agli abitanti del Parco Verde” ha commentato il sindaco Antonio Angelino.