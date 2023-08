Per anni non hanno riscosso gli affitti in 422 dei 750 appartamenti delle palazzine Parco Verde di Caivano, oltre che in 34 locali commerciali pubblici, generando un danno erariale di 1 milione di euro. Ora per 6 ex funzionari e amministratori del Comune è arrivata la condanna con anche l’obbligo di risarcire il municipio per le mancate entrate nelle casse pubbliche.

Caivano, canoni non riscossi al Parco Verde: condannati 6 ex funzionari del Comune

Si è concluso il processo iniziato, ad istanza della Procura Regionale, a seguito di notizia di danno formalizzata nel 2017 dall’allora Tenenza Carabinieri di Caivano, oggi elevata a Comando Compagnia.

“Dall’istruttoria emergeva la comprovata conoscenza da parte dei condannati, delle criticità legate alla perdurante morosità/occupazione illegittima di appartamenti e negozi e la mancata adozione di atti diretti ad attivare le procedure legali necessarie al recupero delle morosità”, si legge nella nota diffusa dai militari dell’Arma. Condotte che hanno poi portato, nell’aprile del 2018, al decreto di scioglimento per ingerenze della criminalità organizzata.

Insomma – per i giudici della corte dei conti – i sei funzionari e amministratori sapevano di star favorendo occupazioni illegali sulla spinta dei clan. Ora i condannati dovranno corrispondere al comune un risarcimento di 1 milione di euro. Caivano, peraltro, è stata oggetto proprio in questi giorni di un nuovo decreto di scioglimento del Consiglio Comunale a seguito delle dimmissioni di 13 consiglieri non più in linea con l’amministrazione guidata da Enzo Falco.