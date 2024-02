C’è un neo un milionario a Caivano. Una vincita record è stata effettuata al Bar K2 del centralissimo Corso Umberto. Il giocatore fortunato ha vinto 2 milioni di euro con un biglietto di 20 euro.

Caivano baciata dalla fortuna, con 20 euro vince 2 milioni

Il bar – raccontano testimoni – è un esercizio pubblico molto affollato, dove fanno sosta tantissimi passanti. Non si conosce ancora il nome del fortunatissimo vincitore, ma, secondo le prime “fughe” di notizie, potrebbe trattarsi anche di più persone, che avrebbero comprato in società vari biglietti per dividerne, poi, le eventuali vincite. Tanti festeggiamenti sul posto ed uno striscione che, attraversa la strada, con la scritta del prosperoso evento.

Da annotare che, secondo il vigente regolamento dei Gratta e Vinci, il fortunatissimo tagliando, decurtato della relativa tassazione, produrrà un ricavo netto di poco più un milione e 600mila euro.