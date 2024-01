La Procura di Napoli Nord sta per emettere circa 250 ordinanze di sgombero che coinvolgono circa 450 persone residenti nel Parco Verde di Caivano.

La decisione del comitato: sgomberare il Parco Verde

Durante l’ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stata esaminata la complessa situazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica nella zona.

L’obiettivo è trovare un equilibrio tra la liberazione degli immobili e le esigenze sociali degli attuali occupanti, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità. È stato suggerito anche di prevedere un contributo per l’autonoma sistemazione di coloro che decidano di lasciare volontariamente le abitazioni. Su questo, però, non ci sono ancora dettagli.

Infrastrutture e trasporto pubblico locale

Nel quadro degli interventi programmati, è in corso la cantierizzazione per la riqualificazione dell’intera rete idrica del territorio. Inoltre, sono stati potenziati i servizi di trasporto pubblico locale, con l’istituzione di tre nuove linee interne al comune da parte della società Air Campania. L’Azienda Napoletana Mobilità, d’altro canto, ha previsto collegamenti diretti tra il territorio comunale e le stazioni Alta Velocità di Afragola e Aversa, per agevolare la mobilità dei cittadini verso i principali snodi.

Sviluppi nell’Istruzione e nei Servizi Sociali

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione degli istituti scolastici, incentrati sull’efficientamento energetico, si è riscontrato un ostacolo: la mancanza di collaudo e certificazione energetica delle scuole comunali. La Commissione straordinaria del Comune ha già preso iniziative per ottenere i necessari certificati.

In parallelo, sono previste assunzioni di personale comunale, con l’obiettivo di potenziare la dotazione organica. Entro metà febbraio, si prevede l’assunzione di 15 vigili urbani, sei assistenti sociali, sei educatori scolastici, un istruttore direttivo informatico, due istruttori direttivi tecnici e un istruttore direttivo ambientale.

Riqualificazione degli impianti sportivi

I lavori al Centro Sportivo ex Delphinia termineranno (secondo le previsioni) entro il 31 maggio 2024. Inoltre, sono in fase di perfezionamento gli accordi per la riqualificazione del campo sportivo di calcio presso l’Istituto comprensivo Cilea-Mameli. Questo intervento restituirà alla cittadinanza un impianto sportivo idoneo ad ospitare le competizioni della Lega Serie A dilettanti.