Accusato di violenze sulla mamma, è stato assolto perché il fatto non sussiste. E’ questa la decisione del Gup al termine dell’udienza preliminare nei confronti di V.C., imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia verso la madre.

Caivano, imputato per violenze alla madre: assolto

È stato prosciolto dal gup di Napoli Nord perché il fatto non sussiste. Durante la discussione l’avvocato Giovanni Russo del foro di Napoli ha fatto presente al giudice che non vi erano vessazioni nei confronti della madre, bensì solo litigi perché quest’ultima lo rimproverava quando nel fine settimana tornava a casa ubriaco.

Circostanza confermata anche dai vicini di casa. L’uomo già in passato aveva scontato una pena agli arresti domiciliari (per altri motivi) a casa della madre senza ulteriori problemi. Dopo quanto emerso nell’udienza, quindi, è stato accertato che non ci sono state violenze ma solo liti verbali tra madre e figlio a causa dell’abuso di alcool. Il giudice ha quindi prosciolto l’uomo, dopo la discussione dell’avvocato Giovanni Russo, con una sentenza di non luogo a procedere.