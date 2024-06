Il Napoli è pronto a gettare le basi per un nuovo ciclo, ufficializzati gli arrivi di Manna e Conte, il Napoli può adesso focalizzare il lavoro sulla composizione del nuovo Napoli. Per il meracto il diktat appare chiaro. Tra gli obiettivi del nuovo Napoli di Antonio Conte c’è la ricerca sul mercato di un difensore affidabile. Piace Buongiorno del Torino, e si segue con attenzione Mario Hermoso il classe 1995 degli spagnoli allenati da Simeone : l’ostacolo più grande è il suo ingaggio.

Hermoso può portare esperienza in difesa, ma c’è il nodo ingaggio

Il Napoli ragiona su un possibile rinforzo in difesa. Un’opzione è quella di Mario Hermoso, difensore centrale dell’Atletico Madrid. La trattativa comunque non è ancora in fase avanzata. Vanno stabiliti i numeri dell’operazione: il problema non sono le commissioni ma l‘ingaggio alto. L’obiettivo primario in difesa resta comunque Alessandro Buongiorno.