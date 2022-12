Manca pochissimo al Natale. È tempo di regali e auguri, un’occasione giusta per mandare un messaggio ed essere vicino ai propri cari. Se non si possono fare gli auguri di persona allora ci sono i social: Whatsapp, Facebook e Instagram. In questo articolo troverete frasi e immagini utili per i vostri auguri di buon Natale 2022 da mandare ad amici e parenti.

Buon Natale 2022: frasi e immagini da inviare su Whatsapp e Instagram

Ti auguro una gioiosa Vigilia, una tavola piena di parenti e di persone care che ti vogliono bene. Ti auguro ogni gioia e spero che passerai una splendida serata e un Natale ancor più meraviglioso!

Il mio pensiero vola a te, senza nulla da scartare, fuori e dentro è tutto per te!

Non sarebbe la stessa festa se non potessi condividerla con voi.

Anche quest’anno ad illuminare la mia casa, non voglio che i miei migliori amici e te come stella cometa.

Vi auguriamo uno splendido Natale. Auguri!

Con affetto e stima, vi auguro un sereno Natale a voi tutti in famiglia!!!

Che la magia che caratterizza il Natale possa coinvolgerti. Ti voglio un bene dell’anima. Felice e sereno Natale

Cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita.

Ti auguro un Natale carico di regali, soprattutto quelle che ti danno tante soddisfazioni, e che ti cambiano l’ umore riempiendo il cuore di gioiosa allegria. Buon Natale!!

Buon Natale con il cuore! Auguri!

La magia di questi freddi giorni natalizi è sempre spettacolare, spero di riscaldarvi con il mio caloroso augurio…

Con la speranza di rivederci presto, tanti auguri amico mio!

Che la gioia del Natale scaldi il cuore a te e famiglia. Auguri!

Tanti auguri di Buon Natale! Mi raccomando mangia poco.

Il tuo cuore è pieno di desideri e sogni che riempiono la tua vita e la rendono speciale. Possa la nascita di Gesù bambino avverare tutti i tuoi sogni. Tanti auguri!

Ti auguro un periodo natalizio divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare.

Buon Natale 2022: frasi d’autore da mandare su Whatsapp e Instagram

Il Natale non è un temponé una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere abbondanti in misericordia, è avere il vero spirito del Natale. (Calvin Coolidge – Uomo politico)

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta. (Harlan Miller – Scrittore)

Il Natale è la sorpresa di un Dio bambino, di un Dio povero, di un Dio debole, di un Dio che abbandona la sua grandezza per farsi vicino a ognuno di noi. (Papa Francesco)

La mia idea di Natale è molto semplice: amare gli altri. A pensarci bene, perché dobbiamo aspettare il Natale per farlo? (Bob Hope – Attore)

Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, incui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi. (Charles Dickens – Scrittore)

And so happy Christmas for black and for white. For yellow and red ones let’s stop all the fights. (John Lennon – Cantante)

Buon Natale 2022: le immagini da inviare su Whatsapp