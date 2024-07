Kiss Kiss – Brescianini, accordo raggiunto! Tutto fatto anche per Gilmour

Nel corso di Radio Goal ultime di mercato con il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio che fa un doppio annuncio: “Fatta per Brescianini, ci siamo. Il Napoli in un primo momento aveva offerto 8 milioni più bonus a fronte di una richiesta del Frosinone di 12 milioni, ora il club azzurro si è spinto fino a 10 più bonus, siamo in dirittura d’arrivo. Per certificare l’ufficialità di Brescianini la condizione è l’addio di Gaetano e questo il ds del Frosinone lo sa. Nel contempo vi dico che se Cajuste accetta il Galatasaray è tutto fatto anche per l’arrivo di Gilmour dal Brighton

Gaetano in uscita, con il Cagliari alla porta, Iaccarino verso frosinone

Come ormai noto, il Napoli che ha deciso di lasciar partire Gianluca Gaetano, considerato dal tecnico dei partenopei Antonio Conte tra i cedibili. La società, però, è disposta a cederlo solo di fronte a una lauta offerta (si parla di circa otto milioni più bonus), ma per il momento l’unica arrivata – che non ha soddisfatto per ora i parametri di Aurelio De Laurentiis – è quella del Cagliari; che non ha però mollato la presa.

Per quanto riguarda Iaccarino, il giovane calciatore ha impressionato molto Conte e il suo staff e dovrebbe però a breve continuerà il suo percorso di crescita in prestito al Frosinone in B