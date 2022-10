Brutta disavventura per un automobilista del bresciano che, dopo aver perso il controllo della sua auto mentre affrontava una curva, è precipitato all’intero del cimitero tra le tombe. I fatti sono accaduti nella mattinata di ieri, venerdì 21 ottobre.

Brescia, auto nel cimitero dopo incidente

La vettura, dopo essere precipitata, si è ribaltata su se stessa. Il conducente è stato trovato da un operaio del Comune entrato per lavori un’ora dopo i fatti. L’uomo è sempre stato cosciente e ha subito lievi ferite: è stato condotto in ospedale a Brescia in codice giallo con l’eliambulanza. Fortunatamente all’interno del cimitero non si trovava nessuno a fare visita ai propri cari estinti. Danni invece, ancora da valutare economicamente, a diverse tombe.

Sul posto sono arrivati anche i pompieri del distaccamento permanente di Darfo Boario Terme, che hanno lavorato a lungo. Per poter togliere la vettura dal camposanto è stata utilizzata una gru speciale, che l’ha alzata e fatto in modo da limitare quanto più possibile i danni alle tombe. Sul luogo dei fatti sono arrivati anche i tecnici del Comune che hanno effettuato un primo sopralluogo.

La notizia dell’incidente ha immediatamente fatto il giro del web, dove l’argomento ieri è stato più volte discusso e commentato, talvolta anche in modo ironico.