Brenda Cuomo è stata ritrovata. La 23enne di Pellezzano, in provincia di Salerno, vagava nei pressi della stazione centrale a Napoli. Fondamentali le indagini degli inquirenti, stamattina la sua automobile era stata segnalata a Secondigliano.

Brenda Cuomo, ritrovata a Napoli la 23enne scomparsa 3 giorni fa

Sollievo quindi per i parenti e soprattutto per la madre, Monica Iannicelli, che stamattina aveva lanciato un appello a chiunque avesse visto la figlia.

I motivi dell’allontanamento, volontari, non sono stati chiariti, né se al momento del ritrovamento la ragazza era da sola a bordo della sua automobile. Ieri sera la madre aveva lanciato un altro appello tramite i social, rivolgendosi alla figlia: “Mi basta sentire solo la tua voce – aveva scritto – ti prego, anima mia, non lasciarmi così! Qualsiasi cosa la sistemiamo insieme come sempre… chiamami, ti scongiuro”.