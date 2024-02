Omicidio dopo mezzanotte a Boscoreale, in provincia di Napoli. A cadere sotto i colpi dei killer Davide Fiorucci, 29enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Boscoreale, 29enne ucciso sotto casa durante la finale del Festival

I Carabinieri sono intervenuti poco prima dell’una di notte in via Settetermini, isolato 8, per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto è stato rinvenuto un corpo senza vita.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima ignoti avevano avvicinato sotto casa Davide Fiorucci, di Pompei, mentre stava rincasando. La vittima sarebbe stato raggiunto da una decina di colpi d’arma da fuoco calibro 9×21.

Le indagini

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e del nucleo investigativo oplontino impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e la sua matrice.

Non si esclude che il delitto sia maturato nell’ambito di un contesto camorristico. Sarà compito degli investigatori scavare nel passato della vittima e nelle sue relazioni per capire chi l’abbia potuto uccidere e quale sia il movente.