Il bonus zanzariere sarà valido anche per il 2022. L’agevolazione consiste in uno sconto o una detrazione del 50%. Nello specifico, se l’installazione del nuovo impianto rispetta alcuni criteri, le spese possono essere coperte dalle agevolazioni previste per l’ecobonus al 50%.

Bonus zanzariere 2022: cos’è

L’installazione di zanzariere può rientrare nelle detrazioni fiscali per schermature solari, cioè tutti quei dispositivi che hanno la capacità di schermare la luce solare e migliorare l’efficienza energetica dell’immobile.

Le zanzariere, per poter fungere da schermature solari, devono rispettare alcuni requisiti: devono essere provviste di marcatura CE, devono essere fissate in modo stabile all’edificio, non quindi liberamente montabili e smontabili all’occasione.

È necessario che proteggano una superficie vetrata, come una finestra o porta a vetri, esposta al sole negli orientamenti a Est, Ovest o Sud. La detrazione fiscale consiste in una riduzione delle imposte (Irpef o Iref) pari al 50% del costo sostenuto per l’acquisto e l’installazione delle zanzariere. Per il 2022 l’importo detraibile per gli interventi di efficientamento energetico ammontano a un massimo di 60.000 euro. La detrazione Irpef è suddivisa in 10 rate di pari importo divise nei successivi 10 anni in sede di dichiarazione dei redditi.

A chi spetta?

Possono beneficiare dell’agevolazione i proprietari di unità immobiliari (persone fisiche o giuridiche), i nudi proprietari e chiunque abbia un diritto di godimento reale sull’immobile. Per accedere alla detrazione fiscale è necessario comunicare all’Enea i dati dell’intervento.

La comunicazione può essere effettuata dal beneficiario della detrazione fiscale che ha pagato l’intervento o da un tecnico intermediario entro 90 giorni del termine dei lavori o dall’avvenuto collaudo degli stessi attraverso l’apposito sito web.